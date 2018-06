"Real, in pole c'è Antonio Conte": in Inghilterra sono sicuri

Dal giorno dell'addio di Zidane in casa Real Madrid è caccia al successore del tecnico delle tre Champions in fila e il nome del possibile nuovo allenatore dei Blancos è forse l'argomento più caldo del calciomercato da giorni. Giorni che sembrano essere infiniti, perché tutti i candidati sondati finora hanno, per un motivo o per l'altro, rifiutato. Klopp e Pochettino sono incatenati in Inghilterra, Guti sembra essere troppo inesperto e Allegri ha detto no confermando di voler rimanere a Torino, ecco allora che il nome a sorpresa (che poi così a sorpresa non è) è quello di Antonio Conte.

Ne è sicuro il Daily Mail, secondo cui il tecnico italiano, ufficialmente ancora sotto contratto con il Chelsea, sarebbe entrato di prepotenza nella rosa dei nomi soprattutto per le difficoltà di arrivare agli obiettivi principali. Liverpool e Tottenham blindano i loro tecnici, cosa che invece non farebbero assolutamente i Blues, anzi, Abramovich sarebbe certamente più che felice di liberarsi dell’oneroso contratto del tecnico pugliese e accoglierebbe un suo accordo con gli spagnoli a braccia aperte, recuperando una buona cifra da poter investire sul successore dell'ex ct della Nazionale.

Sempre secondo il tabloid britannico, Conte inizialmente non era nella lista dei papabili per le frizioni avute proprio con il proprietario del Chelsea, ma il tempo passa e se la società vuole cominciare a programmare la prossima stagione e il mercato, c’è bisogno di risolvere la questione allenatore in fretta. Tra i tecnici liberi nessuno ha il carisma e il palmares di Conte, così l'unico che potrebbe insidiarlo, scrive il Mail, è Wenger, che ha uno stile di gioco più vicino ai gusti del pubblico del Barnabeu, ma che non vince un titolo dal 2004. Florentino Perez vuole la Liga e Conte ha già dimostrato in Italia e in Inghilterra di essere uno specialista in 'scudetti'.