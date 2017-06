'Rapporto Garcia', la Fifa trema: in ballo i Mondiali in Russia e Qatar

La Fifa trema. Il quotidiano tedesco Bild afferma di essere in possesso del 'Rapporto Garcia' e dalla scorsa notte ha cominciato a pubblicare alcuni estratti del documento di oltre 400 pagine che conterrebbe le prove di movimenti anomali di denaro atti a favorire l’assegnazione dei Mondiali di Russia 2018 e Qatar 2022.

Il rapporto, che prende il nome dall’avvocato statunitense Michael Garcia, fu redatto dallo stesso Garcia prima di consegnare le proprie dimissioni (nel 2014) dal ruolo di investigatore dell'etica all'interno della Fifa. Blatter ai tempi si dimostrò sorpreso dalla scelta di Garcia, ma pare che l'investigatore avesse scoperto cose che potrebbero gettare molte ombre sull'organizzazione mondiale del calcio.

Facciamo un passo indietro: nel 2012 la Fifa, gettando le basi per un clamoroso autogol, aveva incaricato Garcia di indagare sui sospetti che fossero corse bustarelle milionarie nell'assegnazione dei Mondiali a Russia e Qatar (a danno di pretendenti 'forti' come Spagna e Stati Uniti). Dopo due anni di indagini Garcia presentò un rapporto di 430 pagine che però, almeno ufficialmente, in pochissimi hanno potuto leggere nella versione integrale, rimasta coperta da segreto nonostante le insistenze dello stesso Garcia.

Il poco che se ne conosce è condensato in 42 pagine (che Garcia definì “Un sommario incompleto ed erroneo”) rese note lo scorso novembre per volontà del tedesco Hans-Joachim Eckert, presidente dell'organismo giudicante della Fifa, che in base a quelle pagine ha stabilito che nell'assegnazione a Russia e Qatar c'erano stati aspetti "dubbi", ma non "gravi irregolarità".

Ora però la Bild sostiene di avere il documento integrale. Secondo il quotidiano tedesco ci sarebbe un resoconto dettagliato di una somma di 2 milioni di euro pagata in favore di una bambina di 10 anni, figlia di un ufficiale della Fifa, il mese dopo l’assegnazione della Coppa del Mondo del 2022 al Qatar. Inoltre il 'Report Garcia' rivelerebbe che “un ex membro del comitato esecutivo si sarebbe congratulato con i membri della federazione qatariota, ringraziandoli via mail per il trasferimento di diverse centinaia di migliaia di euro sul proprio contro”.

Il reporter della Bild che ha portato la storia allo scoperto, Peter Rossberg, sul proprio profilo Facebook ha scritto: "Il report Garcia non fornisce prove definitive. È come un puzzle che acquisisce senso quando tutti i pezzi sono al proprio posto. In particolare per quanto riguarda l’assegnazione del Qatar, ci sono tantissimi pezzi sul tavolo, e non restituiscono una panoramica globale. In parte, il comportamento di alcuni dei membri esecutivi è soltanto rude e maleducato. Ma continuano ad esserci molte anomalie che lascerebbero intravedere una frode per quel che riguarda l’assegnazione dei Mondiali. Un quadro consuetudinario di un sistema corrotto".