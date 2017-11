"Psg, Neymar si è pentito: l'ha detto anche a Piqué e a Suarez"

Il pianto improvviso in conferenza stampa può essere stato un segnale della grande tensione accumulata da Neymar in questi primi mesi della nuova stagione. Le lacrime versate pubblicamente erano dovute alle parole di Tite, ma intanto in patria insistono su un altro tema: "Neymar si è già pentito di aver firmato per il Psg".



L'indiscrezione è del giornalista brasiliano Marcelo Bechler, che ha svelato un retroscena a Radio Onda Cero: "Neymar ha rivelato a Piqué e a Luis Suarez che si pente di aver firmato con il Psg, Ci sono giocatori che hanno molto peso nella squadra, come Cavani e Di Maria, ai quali ha meravigliato molto il comportamento di Neymar in questi primi mesi. Il rapporto tra lui ed Emery non è buono e anche tra lui e altri giocatori. Ma il Psg ha le idee chiare: andrà via chiunque, ma non Neymar".



In questi giorni, in effetti, si era parlato anche di nuovo cambio di maglia per la star brasiliana: "È più facile che vada al Real Madrid che torni al Barcellona, per lui non è stato un tradimento, ma al momento non è il caso"