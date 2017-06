"Prima e dopo": Ibrahimovic abbraccia il suo mentore Van Basten

Zlatan Ibrahimovic ha sempre raccontato che il suo idolo da piccolo era il brasiliano Ronaldo ma tanti hanno rivisto in lui le movenze di un altro campionissimo: Marco Van Basten. In comune con l'ex attaccante del Milan l'altezza abbinata a piedi delicati oltre a una grande abilità acrobatica e il senso del gol, ecco perché Ibra su Instagram ha accompagnato la foto dell'abbraccio con il Cigno di Utrecht alla didascalia "Prima e dopo". Una sorta di passaggio del testimone, si sa che Zlatan non ha paura dei confronti.

Before and After #MarcoVanBasten Una foto pubblicata da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 22 Dic 2016 alle ore 08:33 PST