"Pogba è straziante: ci ha messo tre mesi per darmi 100 sterline"

Disheartening. Traducibile con straziante o disarmante. È l'aggettivo che utilizza tale Kondi Moyo, un operaio intervistato in esclusiva dal Sun, per definire Paul Pogba. L'esclusiva del tabloid è in qualche modo scioccante: a dicembre l'uomo in questione - stando a quanto raccontato - ha effettuato un trasloco, portando delle scatole nella nuova casa dell'ex giocatore della Juve ad Altrincham. Ma sono passati tre mesi (e qualche telefonata) prima che venisse pagato per il proprio lavoro: 100 sterline, quanto Pogba guadagna in 3 minuti e 47 secondi...



"Non è certo uno a corto di grana - ha detto l'operaio al Sun - Potrebbe essere il giocatore più costoso del pianeta, ma mi ha preso in giro. Fu un'onesta mattinata di lavoro, svolta con l'accordo di essere pagati al termine del trasloco". E invece Kondi è stato restribuito solo dopo diverse pressioni al managament del giocatore che sosteneva di aver effettuato il bonifico, senza che l'operaio vedesse mai nulla sul proprio conto. E alla fine ha ricevuto i soldi in contanti...