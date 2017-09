"Non possiamo garantire che Ronaldo resterà al Real Madrid"

Nuove nubi sul futuro di Cristiano Ronaldo al Real Madrid. El Pais nella tarda serata di mercoledì ha rilanciato una clamorosa indiscrezione da parte di uno dei componenti dell'entourage del portoghese: "Adesso è concentrato sul lavoro, è infastidito dalle 5 giornate di squalifica, continua a impegnarsi come sempre durante gli allenamenti, ma in questo momento non possiamo garantire che resti, vediamo cosa succederà da qui al 31 agosto".



Non sarebbe dunque scontata la permanenza del Pallone d'Oro nelle fila dei blancos anche se la vicina chiusura del mercato (una settimana esatta) rende improbabile un trasferimento. Tuttavia CR7, in seguito all'indagine nei suoi confronti per evasione fiscale, aveva confidato la volontà di lasciare la Spagna perché si sentiva perseguitato e maltrattato. Questa sensazione sembra essere tornata prepotentemente a galla dopo la mancata riduzione da parte del Tas della lunga squalifica che lo terrà lontano dai campi fino al prossimo 20 settembre.



Il fuoriclasse si è scatenato, sportivamente parlando, contro la Fiorentina nel trofeo Bernabeu ed è apparso sorridente dopo essersi sfogato nei giorni scorsi su Instagram proprio in merito al verdetto del Tas: "Un'altra decisione incomprensibile. Ingiustizie che mai mi abbatteranno, come sempre tornerò ancora più forte. Grazie a tutti per il sostegno". Il Real si sente tranquillo mentre il Manchester United resta alla finestra...