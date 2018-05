'Ndrangheta, processo Aemilia: chiesti sei anni per Iaquinta

L'accusa del maxi processo Aemilia sulle infiltrazioni della 'ndrangheta in Emilia Romagna ha terminato la sua requisitoria chiedendo la condanna di tutti i 151 imputati (per un totale di 1712 anni). Tra questi ci sono anche Vincenzo Iaquinta, ex attaccante 38enne della Nazionale campione del Mondo in Germania nel 2006, e suo padre, Giuseppe (che avevano scelto di difendersi con il rito ordinario): i magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Bologna hanno chiesto per l'ex Juventus 6 anni di reclusione e per suo padre addirittura 19 per affiliazione alla 'ndrangheta.

Tra i reati contestati, a vario titolo, agli imputati ci sono associazione a delinquere di stampo mafioso, false fatturazioni, usura, estorsione e frode. Le richieste di pena più alte sono arrivate per Michele Bolognino (30 anni in ordinario e 18 in abbreviato), Gaetano Blasco (26 anni e 6 mesi in ordinario e 16 anni in abbreviato), Pasquale Brescia (14 in ordinario e 4 anni e 6 mesi in abbreviato).