"Nazionale, io giù dal carro dei disfattisti: e vi spiego il perché"

Resto giù dal carro. Dal carro dei "vincitori" di un'Italia che ha perso. Dal carro di chi chiede dimissioni, azzeramenti, rifondazioni e, se si potesse, bonifiche in via Allegri, sede della Federcalcio. Siamo proprio sicuri che ognuno di noi al posto di Carlo Tavecchio si sarebbe comportato diversamente? Respingendo le ipotesi di dimissioni e rimandando tutto a un confronto costruttivo nel Consiglio Federale del prossimo 20 novembre?



Per avere tutti gli elementi, riavvolgiamo il nastro. Arriviamo alla doppia sfida da dentro o fuori con la Svezia dopo un percorso che ha portato a risultati che vale la pena ricordare.

1) Un margine operativo lordo sei volte maggiore della gestione precedente. La FIGC è una delle Federazioni più virtuose del nostro sport (23 delle altre 43 hanno chiuso in perdita come ha scritto il Fatto Quotidiano lunedì).

2) L'introduzione di norme stringenti nei bilanci della Serie A con principi di trasparenza e verifica della solvibilità dei nuovi acquirenti.

3) Una riforma che ha limitato le rose delle squadre a 25 giocatori, di cui 4 cresciuti in Italia e 4 nei settori giovanili della società.

4) L'impulso al calcio femminile, la Nazionale è in corsa per la qualificazione al Mondiale avendo vinto tutte e tre le partite giocate.

5) L'adozione del VAR prima di Federazioni che vengono esibite a modello.

6) Una passione azzurra rinvigorita: più pubblico alle partite, adesioni degli sponsor senza precedenti. Sponsor che hanno rinnovato la loro fiducia malgrado la mancata qualificazione.

7) Gli incarichi internazionali prestigiosi per Michele Uva, DG della Federcalcio diventato Vice Presidente UEFA, e per Evelina Christillin entrata nel Board della FIFA.

8) Il rilancio del Centro Tecnico di Coverciano con 5 milioni investimento.

9) I successi nel calcio giovanile, su tutti il terzo posto nel Mondiale Under 20, miglior risultato di sempre.

10) La riforma dello Statuto della Lega Calcio.

11) L'assegnazione dell'Europeo Under 21 del 2019.



Gianni Infantino, presidente della FIFA, uomo integro e rispettabilissimo, ha elogiato il lavoro delle Federcalcio sottolineando soprattutto il valore dei progetti socio-calcistici. Invitando a non giudicare una reggenza solo per un risultato negativo, per quanto gravissimo. Quello che chiediamo noi. Aggiungendo: se il tiro di Darmian a Solna fosse stato entrato in porta, se la conclusione di Florenzi a San Siro non fosse sfilata a lato, se Lahoz ci avesse concesso un rigore dopo 7' a San Siro eccetera, eccetera, saremmo qui a parlare di dimissioni? Ecco, ci viene spesso consigliato di non giudicare le prestazioni delle squadre limitandosi ai risultati. Perché non applichiamo lo stesso criterio?



Tavecchio intanto è pronto a ripartire calando un altro jolly. Un jolly stile Conte. Si chiama Carlo Ancelotti, ed è garanzia di rinnovamento tecnico serio e di respiro internazionale. Un'altra operazione da "giù il cappello". Il resto è già stato avviato e può essere solo perfezionato e integrato dopo un serio e inevitabile confronto con tutte le componenti del Consiglio. Penso ai Centri Federali che aumenteranno, alla riforma dei campionati, all'introduzione delle seconde squadre, alla prestigiosa assegnazione della partita inaugurale dell'Europeo Under 20 (il primo itinerante nel continente).



Si ricomincia dal punto più basso della nostra nazionale, fuori dalle prime 32 del mondo. Forse meglio di una deludente, anonima (già vissuta due volte) e stagnante eliminazione al primo giro della fase finale.