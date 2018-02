"Nazionale, Costacurta vede Mancini il 14 febbraio"

Il futuro della Nazionale italiana sembra sempre più delineato: Gigi Di Biagio avrà il ruolo di traghettatore nelle prossime amichevoli occupando la panchina rimasta vacante dopo l'esonero di Ventura, poi in estate molto probabilmente sarà Roberto Mancini a diventare il c.t. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, c'è già la data dell'incontro tra il nuovo subcommissario della Figc, Alessandro Costacurta, e l'attuale allenatore dello Zenit: è il 14 febbraio, alla vigilia dei sedicesimi di Europa League che vedranno impegnati i russi sul campo del Celtic Glasgow, in Scozia.



Come ha già spiegato Fabbricini, il commissario straordinario della Figc, Costacurta ha già contattato Mancini che è, tra i possibili candidati, quello favorito: Conte e Ancelotti, per motivi diversi, sono passati in secondo piano, così sarà l'ex allenatore dell'Inter a dover riportare l'Italia in alto dopo l'esclusione dal Mondiale, cominciando dalla Uefa Nations League. Ironia della sorte, sarà Costacurta ad affidargli il compito: i due, in campo, se ne sono dette di cotte e di crude dando vita a continui battibecchi, soprattutto quando Mancini vestiva la maglia della Sampdoria.