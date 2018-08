"Mourinho verrà esonerato dal Manchester United in caso di ko col Burnley"

José Mourinho rischia l'esonero. Come riporta il Daily Mail in caso di nuovo ko del Manchester United (reduce da due sconfitte consecutive con Brighton e Tottenham, peggior inizio da 26 anni) contro il Burnley, il tecnico portoghese sarà allontanato dal club. Per il tabloid il destino del tecnico (protagonista di uno sfogo in conferenza stampa dopo la sfida con gli Spurs) sarebbe in qualche modo segnato tanto che alcuni giocatori riterrebbero inevitabile l'addio dello Special One se non domenica prossima (qualora arrivasse come detto il terzo rovescio di fila), entro la fine di settembre.



In sostanza si respirerebbe la stessa aria del 2016 quando Van Gaal terminò la sua avventura all'Old Trafford per lasciare spazio proprio a Mourinho, che ora a sua volta potrebbe dover farsi da parte in favore di Zinedine Zidane. Del resto il rapporto tra Mou e diversi elementi della rosa (Pogba, Martial, Shaw e Bailly su tutti) è particolarmente teso e quindi all'allenatore mancherebbe anche il supporto di buona parte dello spogliatoio. Tutto farebbe così pensare a un cambio della guardia, a meno che i Diavoli Rossi inizino a inanellare una serie di vittorie...