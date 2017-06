"Mourinho nel mirino del Fisco". Ma José nega: "Ho pagato tutto"

Non solo Messi e Ronaldo, anche José Mourinho sarebbe finito nel mirino del Fisco spagnolo. Il tecnico portoghese sarebbe infatti indagato per evasione fiscale, accusato di aver frodato il Tesoro per 3,3 milioni di euro nel 2011-2012, anni in cui sedeva sulla panchina del Real Madrid. L'allenatore ora al Manchester United, però, ha negato tutto.



"José Mourinho - si legge nel comunicato diffuso intorno alle 21 - non ha ricevuto alcuna notifica riguardante la notizia diffusa oggi. A oggi né le autorità spagnole, né il pubblico ministero hanno contattato José Mourinho o i suoi consiglieri assunti per il processo d'ispezione. José Mourinho, che ha vissuto in Spagna da giugno 2010 al maggio 2013, ha pagato oltre 26 milioni di euro in tasse, con un'aliquota media del 41%, accettando la proposta delle autorità spagnole nel 2015 riguardanti gli anni 2011 e 2012 e l'accordo stabilito nel 2013. Il governo spagnolo ha emesso un certificato che attesta che ha regolarizzato la sua posizione ed è in regola con tutti gli obblighi".

La denuncia di cui parla El Pais arriva dalla sezione relativa ai delitti economici della procura provinciale di Madrid: la somma sarebbe il risultato di alcuni importi non dichiarati, relativi all’imposta sulle persone fisiche (la nostra IRPEF). Dopo la firma coi Blancos nel 2010, Mourinho aveva trasferito la sua residenza fiscale in Spagna. L’allenatore portoghese, secondo l’accusa, non avrebbe dichiarato gli introiti precedentemente ottenuti per lo sfruttamento dei suoi diritti d’immagine "con lo scopo di ottenere un profitto illecito". Per far ciò, sempre secondo gli investigatori fiscali, Mourinho avrebbe creato una società prima del 2014 per rendere opachi i benefici ottenuti precedentemente grazie ai diritti d’immagine.



Per quanto riguarda Cristiano Ronaldo invece, a seguito dell'accusa della Procura di Madrid, dovrà presentarsi in aula il 31 luglio in qualità di indagato nel caso di presunta evasione fiscale da 14,7 milioni tra il 2011 e il 2014. Lo annunciano "El Confidencial" e "El Partidazo de Cope". Il fuoriclasse portoghese è atteso alla Corte istruttoria numero uno di Pozuelo de Alarcon, a Madrid.

Ronaldo è accusato di aver creato nel 2010 delle società di comodo "per occultare i redditi generati in Spagna" dai suoi diritti di immagine. Sostanzialmente l'accusa basa la sua denuncia nei confronti di CR7 sulla "giurisprudenza più recente", in particolare sul giudizio della Corte Suprema che ha condannato lo scorso 24 maggio Lionel Messi.