"Milan, Fassone vorrebbe Mazzarri, Mirabelli mi ha sconvolto"

Aveva fatto parlare di sé con la dichiarazione su Leonardo Bonucci ("Il Milan si è già pentito"), ora Pierpaolo Marino torna alla carica. l'ex d.g. di Napoli e Atalanta ha rivelato un possibile retroscena sul futuro rossonero oltre ad esprimere la propria durissima opinione nei confronti del club. Ecco le sue dichiarazioni principali.



"La cosa ridicola - ha detto alla Rai - è che Montella debba difendersi dai suoi dirigenti, anche se usa l’ironia per farlo. Non ho mai sentito 5 minuti prima di una partita una dichiarazione così destabilizzante da parte di un dirigente nei confronti dell’allenatore, sono sconvolto da questo". Il riferimento di Marino è alle critiche rivolte da Mirabelli prima dello 0-0 con l'Aek.



E a proposito di panchina, ecco la rivelazione di Marino: "Fassone, se potesse, prenderebbe Mazzarri e Mazzari ci verrebbe subito. Però gli devi proporre due-tre anni di contratto, altrimenti farebbe male ad accettare con Conte e Ancelotti come ombre". Infine l'attacco rivolto al club: "Al Milan si è sbagliata la strategia di una campagna acquisti, che come investimenti è stata sontuosa: è giusto scaricare tutto su Montella?”