"Mendy è rotto da 8 mesi"

Il Manchester City ha speso 57,5 milioni di euro per acquistare Benjamin Mendy sapendo che il terzino sinistro non sarebbe stato subito a disposizione di Pep Guardiola: il giocatore arrivato dal Monaco ha un problema alla coscia destra che lo costringerà - parola di Guardiola - "a stare fermo almeno tre settimane".



Questo significa che il difensore più caro della storia del calcio salterà l'esordio in Premier League fissato per il 12 agosto sul campo del Brighton. Niente di particolarmente preoccupante, se non fosse che - come riporta il Sun - in realtà il giocatore si porta dietro questo dolore da 8 mesi. Insomma non è arrivato esattamente integro in Inghilterra.