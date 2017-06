"Mazzarri insulto alla Premier: il Watford non lo merita"

Non è un momento semplice per Walter Mazzarri. Prima la dichiarazione fuorionda che è sembrato un attacco a Conte e ora anche le dure parole di un giornalista inglese su Twitter. "Walter Mazzarri è un insulto alla Premier League - scrive John Cross, caporedattore allo sport del Mirror - E’ in Inghilterra da un anno e non si è preso la briga di imparare l’inglese. Davvero scadente". E ancora: "Nessuna meraviglia che non ci sia alcun legame con i tifosi e che i giocatori non sembrano rispondergli. Il Watford merita di meglio".

Walter Mazzarri is an insult to the Premier League. He has been in England for a year and not bothered to learn English. Really poor.