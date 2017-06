"Maradona allenatore dell'Al Fujairah"

Solo 24 ore fa lo abbiamo visto in tv ad Amici dove ovviamente ha parlato del Napoli e del suo desiderio di allenarlo. Adesso dagli Emirati Arabi arriva un'altra notizia corredata da foto: Diego Armando Maradona torna sì in panchina, ma ovviamente non su quella azzurra, bensì per guidare l'Al Fujairah. A rilanciare l'indiscrezione proveniente dall'Oriente è L'Equipe.



Per Maradona si tratterebbe si un ritorno in panchina dopo 5 anni: l'ultima squadra che ha guidato è stata l'Al Wasl. Il nuovo incarico non dovrebbe contrastare con quello di consulente Fifa, né con quello "informale" di ambasciatore del Napoli. Ma si aspetta comunque l'ufficialità