"Mancini litigava con tutti, Balotelli prese 27 multe!"

Che Mario Balotelli fosse un "personaggio" fuori dal comune era chiaro a tutti. Sentirlo dire da chi l'ha "vissuto" in prima persona e, gioco forza, conosciuto meglio, è un'altra storia. Ecco perché le rivelazioni di Les Chapman, magazziniere storico del Manchester City andato in pensione tre anni fa, stanno facendo il giro del mondo. Su Balo e anche su Mancini.



"Balotelli è stato unico. È l’uomo più imprevedibile del pianeta. Quando è stato espulso contro l’Arsenal ha lanciato una scarpa che ha rotto la tv che era nello spogliatoio. Ma era brillante, non era affatto stupido, ed era anche molto generoso: se si trovava in una pompa di benzina, pagava il carburante a tutti quelli che erano lì o dare un sacco di soldi a un senzatetto. Poi si chiedeva perché la sua macchina fosse stata fermata dalla polizia 27 volte: era camouflage e la parcheggiava in divieto ogni giorno fuori dal ristorante San Carlo nel centro di Manchester. Poi, quando ho aperto l’armadietto dopo che se ne è andato, sono cadute una montagna di carte, erano le multe che aveva preso!".



"Con Mancini abbiamo vinto Premier ed FA Cup e per alcuni tifosi è possibile che sia una leggenda. Ma era troppo litigioso e irrazionale. Ha avuto problemi con Hart, Lescott, Nasri, Dzeko, Kompany, Tevez... Quando è arrivato Pellegrini, è stato tutto il contrario, molto più amichevole. Si disse che Tevez e Mancini si picchiarono nello spogliatoio: fosse stato davvero così, Tevez lo avrebbe ucciso. E non era neppure vero che si rifiutò di entrare a Monaco: non volle riscaldarsi perché lo aveva già fatto. Mancini disse che non avrebbe più giocato, ma dopo 4 mesi tornò...".