"Manchester United, Mourinho furioso con Pogba"

"Furious". Il termine utilizzato dal Sun e poi ripreso da altri media inglesi è esattamente questo e descrive lo stato d'animo di José Mourinho nei confronti di Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United ha rimediato un infortunio al bicipite femorale della coscia sinistra durante la partita di Champions League con il Basilea, uscendo al 19' del primo tempo: dovrà stare fermo circa 6 settimane, salterà di sicuro le 5 partite che restano da qui alla prossima sosta (3 di campionato, una di coppa di Lega, una di Champions), ma è a rischio anche per la trasferta di Liverpool alla ripresa.



Mourinho, stando a quanto riportato dal Sun, se la sarebbe presa con il giocatore, che nella scorsa stagione aveva riportato un infortunio simile restando fermo 3 settimane. Secondo il tabloid, Pogba avrebbe ricevuto istruzioni su come evitare nuovi problemi, ma l'ex juventino avrebbe seguito un programma diverso con il proprio preparatore. E così adesso lo Special One deve farne a meno per un po'. E al di là delle dichiarazioni di facciata ("Non c'è problema, abbiamo Fellaini, Carrick, Herrera e Matic che possono giocare in quella posizione"), non ne è certamente felice.