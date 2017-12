"Manchester, tensione negli spogliatoi dopo il derby: ferito Arteta"

Finale di derby burrascoso all'Old Trafford subito dopo la vittoria del Manchester City sullo United: a farne le spese sarebbe stato anche José Mourinho, innaffiato di latte e forse colpito alla testa da una bottiglia d'acqua. La maxi-rissa, che ha coinvolto almeno 20 persone tra giocatori e tecnici delle due squadre, sarebbe stata "provocata" dallo stesso Mourinho, entrato nello spogliatoio del City per chiedere di abbassare la musica dei festeggiamenti. Un modo per dimostrare "maggiore rispetto" verso la sua squadra. Un commento in portoghese, secondo quanto racconta Cadena Ser, avrebbe poi innescato la reazione di Ederson, con il quale è scoppiato un acceso confronto dialettico, degenerato nel giro di qualche secondo, quando Mourinho è stato raggiunto da alcuni 'suoi' giocatori, accorsi in aiuto.



Ne è nata una maxi-rissa sotto gli occhi esterrefatti degli inservienti e degli agenti di polizia presenti nei corridoi dello stadio. Secondo i media inglesi nel parapiglia Mourinho è stato colpito da una battaglia (vuota) d'acqua, e bagnato con schizzi d'acqua e latte. Tra i Citizens è stato Mikel Arteta, uno degli assistenti di Pep Guardiola, a subire le conseguenze peggiori: per lui una profonda ferita alla testa probabilmente provocata da Lukaku che lo avrebbe colpito con una bottiglietta.



Bocche cucite dei protagonisti davanti a telecamere e taccuini, ma non sono mancate le indiscrezioni off-record. Il City accusa Mourinho di avere innescato la zuffa, violando la sacralità dello spogliatoio avversario, mentre secondo lo United l'eccessiva esultanza dei giocatori ospiti è risultata un'esplicita provocazione.