"Las Palmas, Almiron non può allenare": accordo annullato

Jorge Almiron non può allenare in Spagna, almeno non in Liga. Può sembrare incredibile, ma il tecnico vicecampione del Sudamerica al momento non trova spazio nel calcio europeo: è solo un onomimo del centrocampista conosciuto in Serie A per il passato in tanti club italiani, tra cui Juve e Fiorentina, e nell'ultima stagione ha trascinato il Lanus alla finale di Coppa Libertadores poi persa col Gremio.



L'associazione allenatori della Federcalcio spagnola ha fatto sapere al Las Palmas, che aveva già fatto firmare il contratto ad Almiron, che il tecnico "non ha i requisiti minimi per allenare in Liga". Così il club delle Canarie - con un comunicato ufficiale - ha annunciato che riterrà nullo l'accordo preso. Ironia della sorte, anche Guillermo Barrios Schelotto, ora al Boca Juniors, allenava il Lanus prima di arrivare al Palermo: anche lui dovette tornare a casa perché non poteva allenare in A.