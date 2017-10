"L'animale riconosce l'animale": la nuova sfida di Ibrahimovic

L'ultima sfida di Zlatan Ibrahimovic si chiama Grande Dieni. E' questo il nome della cavalla olandese di sei anni della quale l'attaccante del Manchester United è diventato co-proprietario. "Una settimana fa ho acquistato questa cavalla e ne ho parlato a Ibra, che è un amico di famiglia. L’idea gli è subito piaciuta e ha accettato di essere il co-proprietario. Io sarò l’amazzone e ci siamo fissati degli obiettivi ben precisi, sia sportivi che economici" ha spiegato Michol Del Signore, titolare della MDS Sport Horses.



Più nello specifico "ci vorranno dagli 8 ai 12 mesi per poterla valorizzare. Sarà allenata alcuni mesi a Vergiate e alcuni mesi in Olanda. Vorrei portarla in Svezia o a Manchester per delle gare, ma il vero obiettivo è per l’anno prossimo, quando a Lanaken, in Belgio, ci sarà il campionato del Mondo. Vogliamo raggiungere la finale dei cavalli di 7 anni".



Intanto Grande Dieni è già diventata famosa su Intsagram: la sua foto corredata dal messaggio di Ibra ("L'animale riconosce l'animale") ha già fatto il pieno di visualizzazioni.

Animal recognizes Animal. My new challenge: Grande Dieni (6yo mare Eldorado vada Zeshoek X Parsifal) @micholdelsignore Un post condiviso da IAmZlatan (@iamzlatanibrahimovic) in data: 5 Ott 2017 alle ore 02:09 PDT