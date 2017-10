"Juve, Dybala rischia una causa milionaria"

Sono problemi seri. Sarebbero, anzi, perché non c'è ancora nulla di definitivo. L'indiscrezione arriva dalla Gazzetta dello Sport e riguarda Paulo Dybala: alla domanda fatta in conferenza sulle grane fuori dal campo dell'argentino, Massimiliano Allegri non ha smentito, ha solo detto che "il ragazzo ha carattere e saprà venirne fuori". Ma quali problemi ha o potrebbe avere l'attaccante della Juve?



Stando al racconto della Gazzetta, Dybala ha ricevuto una raccomandata dalla Puma che avvisa il giocatore di aver fatto partire una causa. Il motivo sta nel fatto che ad agosto, mentre l'argentino cambiava agente passando da Triulzi a suo fratello Mariano, la società maltese alla quale la Joya aveva ceduto i diritti di immagine nel 2015, chiudeva un contratto di dieci anni con la Puma stessa, subentrata alla Nike come sponsor tecnico.



Il punto è che, nel momento in cui Dybala ha cambiato entourage, lo stesso vorrebbe ridiscutere le precedenti intese giudicandole insoddisfacenti. La Puma vuol far valere il contratto già firmato, i Dybala credono che "non si possono alienare i diritti d’immagine di un atleta per 10 anni, soprattutto se a inizio carriera", come si legge sulla Gazzetta. Da qui il motivo del contendere e di una possibile causa milionaria. Sul quotidiano, inoltre, è paventata anche l'ipotesi di un'altra azione legale, che potrebbe essere intrapresa da Triulzi, l'ex agente di Dybala, per la rescissione unilaterale del rapporto: per la Joya, reduce da due rigori di fila sbagliati in campionato e da una brutta prova contro lo Sporting in Champions, un momento davvero difficile.