"Italia, pressing per fare tornare Conte"

Antonio Conte di nuovo sulla panchina dell'Italia. Questa la clamorosa indiscrezione che arriva dall'Inghilterra e più precisamente dal Sun. Secondo quanto riferisce il quotidiano britannico, una parte della Federazione starebbe fortemente sponsorizzando il ritorno dell'attuale tecnico del Chelsea. Pesano i dubbi (anche dei senatori) sulla gestione di Ventura e nello specifico sui continui cambi di modulo.



Il ct è finito nel mirino della critica dopo la rovinosa sconfitta in Spagna e il pari interno con la Macedonia: la vittoria in Albania ha solo in parte rasserenato il clima. Alle porte ci sono i playoff Mondiali ma in ogni caso, per il Sun, un deludente cammino in Russia la prossima estate potrebbe portare al cambio della guardia prima del tempo (il contratto che lega Ventura all'Italia scade nel 2020). Da qui la suggestione Conte, dato in uscita dai Blues a fine stagione, che in azzurro ha raggiunto i quarti di finale a Euro 2016.