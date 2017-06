"Infantino indagato dalla commissione etica della Fifa"

Avrebbe influenzato la nomina del nuovo presidente della federcalcio africana, violando così i suoi obblighi di neutralità. E' questo il sospetto che, secondo lo Spiegel, ha spinto il comitato etico della Fifa ad aprire un'indagine sul presidente della federcalcio mondiale, Gianni Infantino. Il 16 marzo il candidato del Madagascar Ahmad Ahmad è stato eletto nuovo numero uno della Caf (la federcalcio africana), battendo il presidente uscente, il camerunense Issa Hayatou. Con l'appoggio di Infantino, sostiene un ex funzionario africano della Fifa che ha denunciato Infantino, ed è stato ascoltato come testimone dal comitato etico e ha parlato in forma anonima con lo Spiegel.



Secondo la sua ricostruzione, Infantino avrebbe orchestrato un piano per garantirsi il sostegno delle 54 federazioni africane alle prossime elezioni. Per riuscirci, avrebbe deciso di impiantare un presidente del Caf a lui funzionale, visto che Issa Hayatou gli sarebbe sembrato poco affidabile. Pertanto avrebbe esautorato diversi influenti manager della Fifa e nominato come capo dipartimento per l'Africa un cittadino svizzero di origini congolesi, Ve'ron Mosengo-Omba. Con lui sarebbe andato nel luglio del 2016 in Nigeria, per convincere i presidenti di 17 federazioni africane ad appoggiare Ahmad. All'incontro sarebbe stato presente anche Philip Chiyangwa, un multimilionario dello Zimbabwe che venne nominato poco dopo manager della campagna di Ahmad e che a febbraio, per celebrare la propria nomina a capo del Cosafa (che riunisce 14 federazioni dell'Africa meridionale), ha organizzato ad Harare un party al quale avrebbe partecipato anche Infantino.



Tre settimane dopo la festa, Ahmad Ahmad è stato eletto alla guida della Caf. Interpellato dallo Spiegel, il comitato etico ha spiegato che non sono in corso indagini contro il presidente della Fifa, ma ha aggiunto che, per non compromettere tutte le inchieste, non è possibile dire se "sia stata avviata un'indagine preliminare contro una sola persona". Stando alla Spiegel, il comitato si starebbe occupando anche di uno dei più stretti collaboratori di Infantino, Luca Piazza, che in una denuncia interna è accusato di aver violato le regole etiche, girando alla tv svizzera i contratti tra la Fifa e alcuni ex partner.