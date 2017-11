"Il Real va male perché i giocatori hanno in testa il Mondiale"

Il Mondiale in Russia dietro alla crisi del Real Madrid. Proprio così: secondo quanto scrive Mundo Deportivo molti giocatori blancos avrebbero la testa già all'appuntamento in programma il prossimo giugno e starebbero per questo 'risparmiando le forze' anche per evitare infortuni. La massima competizione per Nazionali rappresenta infatti la vetrina principale per i top player pure in ottica mercato e nessuno vuole perdersela o arrivarci in condizioni fisiche e mentali non ottimali.



Naturalmente questo provoca un grave danno alla squadra di Zidane, terza in Liga a otto punti di distanza dal Barcellona capolista dopo 10 giornate e seconda nel giorne di Champions in seguito al ko con il Tottenham a Wembley. Secondo un'altra versione riportata dal quotidiano spagnolo, si tratterebbe invece di una fase di stanca dovuta alla preparazione estiva impostata sulle sfide di Supercoppa Spagnola ed Europea andate in scena ad agosto. E' quello che si augurano i tifosi delle Merengues.