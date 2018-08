"Il Manchester United pensa a Zidane al posto di Mourinho"

Nonostante la vittoria per 2-1 contro il Real Madrid nell'International Champions Cup, c'è grande tensione all'interno del Manchester United. Il Sun arriva addirittura a prospettare un cambio in panchina quando mancano solo 9 giorni all'avvio ufficiale della stagione (venerdì 10 agosto i Red Devils affrontano il Leicester nella prima giornata di Premier League).



La dirigenza del club inglese sarebbe infatti molto spazientita per le lamentele di Josè Mourinho in materia di mercato (il tecnico ha spiegato che non è arrivato nessuno dei 5 nomi da lui indicati) e per le critiche esplicite ad alcuni giocatori come Valencia e Martial, senza dimenticare lo sfogo al termine del match contro il Liverpool.



Lo spogliatoio sarebbe in subbuglio: da qui l'ipotesi di un allontamento e dell'ingaggio di Zinedine Zidane, libero dopo la fine della trionfale avventura al Real Madrid, e in cima alle preferenze della società inglese.