"Il Chelsea chiede i danni a Conte per la gestione di Diego Costa"

Nuovo capitolo nella vicenda Conte-Chelsea. Come è noto il tecnico è stato scaricato dai Blues (che hanno già l'intesa con Sarri), ma ha ancora un anno di contratto e quindi gli spetterebbe una buonuscita di 9 milioni di sterline (senza contare quanto dovuto a tutto il suo staff). Roman Abramovich non avrebbe alcuna intenzione di versare questa cifra e così starebbe cercando una via legale per ottenere uno sconto. Nello specifico, secondo quanto riferisce il Daily Star, il patron dei londinesi sarebbe intenzionato a chiedere i danni all'allenatore per la gestione di Diego Costa.



L'attaccante spagnolo, autore di tre gol in due partite ai Mondiali in Russia, era stato liquidato un anno fa via sms dall'ex ct della Nazionale ("Non rientri nei miei piani") e da quel momento la frattura era diventata insanabile con il centravanti che aveva deciso di non rientrare a Londra finendo così fuori rosa. A gennaio la punta è tornata all'Atletico Madrid per 59 milioni di sterline ma per i Blues il litigio con l'allenatore e la conseguente inattività hanno influito negativamente sulla valutazione. La cessione del 29enne avrebbe potuto insomma, nell'ottica del Chelsea, portare più liquidità: gli avvocati sono al lavoro per capire come muoversi.