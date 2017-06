"Ibrahimovic si dopava alla Juve": ex preparatore condannato per diffamazione

"Zlatan Ibrahimovic mise su 10 chilogrammi di muscoli in sei mesi quando arrivò alla Juventus. E' impossibile una cosa del genere in così poco tempo. Credo che si dopasse, anzi, sono convinto di questo. D'altronde negli sport di squadra i controlli sono meno frequenti e approfonditi che negli sport individuali". Ulf Karlsson, evidentemente ignaro delle possibili conseguenze, rilasciò queste scioccanti dichiarazioni al quotidiano svedese Sport Bladet la scorsa primavera. Non aveva mai allenato Ibra, lo disse semplicemente in qualità di esperto di sport, essendo stato un preparatore atletico a capo della nazionale di sci di fondo svedese fino al 2012. Ebbene, per quelle frasi, è stato condannato per diffamazione in primo grado dal tribunale di Karlstad: dovrà pagare a Zlatan Ibrahimovic 24 mila corone, pari a circa 2.500 euro. "Anche se le osservazioni di Karlsson non contengono un'accusa diretta - si legge nella sentenza - non possono essere comprese in modo diverso e danno l'impressione che Ibrahimovic si sarebbe dopato durante la sua permanenza alla Juventus".