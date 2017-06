"Ibrahimovic, rottura del crociato": brutte notizie per Mourinho

"Rottura del crociato destro". L'ufficialità non c'è ancora, ma le notizie che arrivano dall'Inghilterra sono terribili e preannunciano la fine prematura della stagione di Zlatan Ibrahimovic. L'infortunio rimediato durante il ritorno dei quarti di Europa League contro l'Anderlecht si è rivelato serio, come del resto aveva previsto lo stesso Mourinho.



Per un attaccante di 35 anni, oltretutto in scadenza di contratto con il Manchester United, una mazzata terribile: l'accordo per il trasferimento dello svedese ai Los Angeles Galaxy sembrava imminente, se la gravità dell'infortunio dovesse essere confermata è chiaro che tutto verrebbe messo in discussione, compresa la carriera del calciatore.