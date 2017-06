"Ibrahimovic-Manchester United, sarà divorzio"

A partire dal 1° luglio Zlatan Ibrahimovic sarà quasi certamente quello che nel basket chiamano "free agent". Un parametro zero, per utilizzare una terminologia calcistica. Secondo il "Daily Express", a dispetto delle voci circolate negli ultimi giorni, allo svedese non sarà offerto un nuovo contratto: il Manchester United gli ha pagato un ingaggio di 19 milioni di sterline in un anno (oltre 20 milioni du euro) e considerando che molto probabilmente l'attaccante tornerà solo nel 2018 dopo la rottura del crociato, il club riterebbe un azzardo ripetere l'operazione.



Ibra, dunque, sarà libero di trovarsi un'altra squadra: Raiola ha già detto pubblicamente che intende giocare almeno un altro anno in Europa, possibilmente in Premier, ma resta da capire chi sarà disponibile a versare uno stipendio molto alto a Zlatan che a 35 anni ha subito il primo grave infortunio della carriera e potrà giocare soltanto la seconda parte della stagione.