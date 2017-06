"Ibrahimovic ha davanti a sé ancora molti anni di carriera"

"Zlatan Ibrahimovic ha davanti a sè ancora molti anni di carriera". Lo dice il chirurgo Freddie Fu, che ha operato l'attaccante insieme a Volker Musahl a Pittsburgh lo scorso 2 maggio, in un'intervista al South China Morning Post.



Nessun dubbio dunque sull'integrità fisica del centravanti del Manchester United, vittima della rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro nella sfida di Europa League contro l'Anderlecht il 20 aprile: "Non posso entrare nel dettaglio perché non voglio finire nei guai col Manchester United ma posso dirvi che è in una forma superba sotto ogni punto di vista, morfologico, della qualità delle ossa e dei muscoli. E' un atleta top".



Freddie Fu tuttavia va oltre e sottolinea che Ibrahimovic "è uno dei migliori giocatori sul quale abbia messo le mani" confermando anche, come anticipato da Mino Raiola, l'intenzione di effettuare delle ricerche scientifiche sulla stella svedese.