"Ho perso al fantacalcio", costretto a suonare in pubblico vestito da suora

Ogni tifoso di calcio che rispetti ha anche un'altra mania, quella del fantacalcio. E, se fatto tra amici, diventa ancora più competitivo. Come "punire" allora un'ultima posizione al fantacampionato? Ecco la singolare scelta di un gruppo di giocatori del Fantasy League (corrispondente inglese del fantacalcio): un ragazzo è stato costretto a suonare in calze da donna, vestito da suora e flauto! Ad accompagnare la scenetta, due cartelli "Questa è la mia punizione per averso perso il fantacalcio" e "Non datemi soldi, sono una disgrazia".