"Hernandez, un anno di carcere": andò in luna di miele

Un anno di carcere. La grottesca storia di Lucas Hernandez e sua moglie Amelia de la Ossa si arricchisce di una nuova puntata, con la richiesta di condanna da parte del pm per non aver rispettato l'ordinanza restrittiva che obbligava entrambi a restare lontani l'uno dall'altra di almeno 500 metri.



Il difensore dell'Atletico Madrid litigò pesantemente con la ragazza il 3 febbraio 2017, quasi un anno fa, mentre passeggiavano per le strade di Madrid: così i due furono condannati a 31 giorni di volontariato e fu impedito a entrambi qualunque contatto, anche telefonico. A giugno, pochi mesi dopo, i due erano di nuovo insieme e furono sorpresi all'aeroporto di Barajas, a Madrid, di ritorno da una vacanza alle Bahamas. Non una vacanza qualunque, ma la luna di miele, visto che si erano sposati in gran segreto.



La coppia avrebbe dovuto chiedere l'annullamento dell'ordinanza restrittiva, ma non l'hanno fatto, ecco perché il pm ha chiesto un anno di carcere per il difensore.