"Ferguson ordinò di picchiare Cristiano Ronaldo"

Se cercate delle foto di Sir Alex Ferguson e Cristiano Ronaldo li troverete spesso abbracciati, sorridenti. E se volete un commento dell'ex manager del Manchester United su CR7 non farete altro che imbattervi in elogi. Eppure, a quanto pare, il rapporto non è sempre stato idilliaco: le rivelazioni di Tony Coton, allenatore dei portieri dei Red Devils, fanno emergere un'altra verità



"Ferguson non sopportava la tendenza di Ronaldo a cadere per terra come una bambola di pezza ogni volta che perdeva un tackle - ha detto al Daily Mail -. Così iniziò la sua missione personale per rafforzargli il carattere, suggerendo ai membri dello staff di chiudere un occhio se vedevano dei falli ai danni di Ronaldo nelle partitelle di allenamento".



"In quelle partitelle non si facevano prigionieri e il povero Ronaldo non riusciva a capire quale compagno di squadra lo avesse colpito, credeva si trattasse di uno scherzo, ma il trattamento che gli riservavano non faceva ridere per niente. Se non gli fischiavano la punizione, alzava le mani indignato, restava seduto e cominciava a dire parolacce in portoghese mentre il gioco continuava. Gente dura come Roy Keane e Rio Ferdinand l'avrebbero bastonato per il suo essere un po' mollaccione. Era un 'amore' duro e piano piano, ma con certezza, Ronaldò cominciò a interiorizzare il messaggio nella propria coscienza".