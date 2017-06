"Fanc***, io sono del Millwall": ultrà-eroe contro i terroristi

HERO: @MillwallFC fan Roy Larner fought the three London terror attackers shouting "F**k you, I’m Millwall" and saved countless lives. pic.twitter.com/7B5qV8Resn — SPORF (@Sporf) 6 giugno 2017

"Questo è per Allah!Islam, Islam, Islam...!". "Andate a fanc***, io sono del Millwall!". C'è un uomo che ha vestito i panni dell'eroe durante l'attacco terroristico avvenuto a Londra sabato sera e costato la vita a 7 persone, è un tifoso dei Lions (storica squadra londinese famosa soprattutto per la violenza della sua Firm) e si chiama Roy Lerner, 47 anni.

L'uomo al momento dell'attentato si trovava al Black & Blue Restaurant, a pochi metri dal Borough Market, e grazie alla sua prontezza di riflessi e soprattutto al suo coraggio, decine di persone sono riuscite a salvarsi e a scampare alla furia omicida dei 3 terroristi che hanno seminato il panico nel centro della capitale inglese.

Le dinamiche dell'accaduto sono ancora da chiarire, ma stando a quanto riportano lo stesso Roy e i testimoni presenti, sarebbe accaduto tutto nel giro di pochi secondi. All'interno del ristorante scoppia il caos e il signor Lerner, resosi conto della presenza dei 3 attentatori, si scaglia a mani nude contro di loro urlando "Fuck you I'm Millwall".

I tre attentatori erano armati di coltello e Roy ha ovviamente avuto la peggio, rimediando ben 8 ferite da taglio, ma il suo intervento ha di fatto sottratto tempo ai terroristi permettendo agli altri ospiti del ristorante di scappare direttamente dalla porta principale e mettersi in salvo. Un gesto eroico che ha giustamente trovato grande risalto sulla stampa inglese.

Intervistato da alcuni giornalisti dell'Independent, il tifoso del Millwall ha parlato dal suo letto d'ospedale: "Quando li ho visti mi son detto che avrei dovuto metterli a tacere, quei bastardi. Ho fatto qualche passo in avanti e gli ho urlato quello che ormai tutti sapete. Ho agito d'impeto, forse sono stato un po' troppo frettoloso".

Intervistata anche la madre di Roy, che sempre alla testata inglese ha dichiarato di non essere affatto sorpresa delle azioni di suo figlio: "Non si è mai tirato indietro da una rissa. Conosco il suo carattere e so che in certe situazioni si fa prendere la mano. Per me comunque è un eroe, un ragazzo davvero troppo coraggioso".