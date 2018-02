"Esonero senza giusta causa": la Fifa dà ragione a Ferrara

Ciro Ferrara vince contro il Wuhan Zall. Il tecnico era stato esonerato lo scorso marzo dal club cinese dopo appena due partite di campionato nelle quali aveva raccolto un punto.



L'allenatore era rientrato in Italia anticipatamente e aveva intrapreso una controversia legale internazionale davanti al Fifa Players Status Commitee per l'interruzione contrattuale a suo dire senza giusta causa e anche perché non erano stati onorati alcuni accordi presenti nello stesso contratto.



Oggi la Fifa ha stabilito che Ferrara, difeso dagli avvocati Cluadio Minghetti e Salvatore Civale, aveva ragione: l'ex difensore di Napoli e Juventus ha diritto al risarcimento dell'intero valore del contratto.