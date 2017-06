EpicCR7: Ronaldo come Brozovic

Il Real Madrid ottiene un insperato pareggio al Camp Nou contro il Barcellona, grazie alla rete di Sergio Ramos al 90' e rimane in vantaggio di sei punti sui diretti rivali. Il risultato è stato accolto con grande entusiasmo dallo spogliatoio dei Blancos, come testimonia la foto pubblicata sul profilo ufficiale Twitter del club campione d'Europa. Nello scatto - accompagnato dalla didascalia "mai smettere di combattere" - spicca l'espressione di Cristiano Ronaldo, molto simile a quella dell'interista Marcelo Brozovic in occasione di post ed esultanze griffate #EpicBrozo.