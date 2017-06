"Doping, aperta un'inchiesta dalla Fifa sulla Russia 2014"

Tutta la rosa della Russia che partecipò ai Mondiali in Brasile del 2014 sotto inchiesta della Fifa per doping. Secondo quanto rivela il Daily Mail, i 23 componenti della squadra allora allenata da Fabio Capello, e altri 11 calciatori professionisti, sono sospettati di aver fatto uso di sostanze illeciti. 5 di questi giocatori (Kanunnikov, Glushakov, Akinfeev, Samedov e Zhirkov) hanno appena preso parte alla Confederations Cup



La Federazione mondiale nello specifico pensa che anche la Nazionale potesse essere legata al sistema di doping statale (con la regia del ministero dello sport) scoperto dalla WADA, l'agenzia mondiale anti-doping. L'indagine provò che oltre 1000 atleti di diverse discipline erano implicati in casi di doping. 118 di questi vennero in seguito esclusi dalle Olimpiadi in Brasile e non mancarono ombre sui giochi olimpici invernali andati in scena a Sochi nel 2014 (e non va dimenticato che proprio in Russia fra meno di un anno si terrrà la prossima edizione dei Mondiali).



Per la cronaca nel 2014 la Russia pareggiò contro Corea del Sud e Algeria e perse con il Belgio concludendo al terzo posto nella fase a gironi e salutando in anticipo la competizione.