"Dodici minuti di recupero": Avellino multato per colpa dello speaker

Una multa davvero 'particolare'. All'Avellino è stata inflitta un'ammeda "a titolo di responsabilità oggettiva, per avere lo speaker dello stadio, durante la comunicazione al pubblico, ironizzato sul recupero concesso nel secondo tempo dal Direttore di gara".



Il direttore di gara in questione è Marco Piccinini di Forlì che ha diretto la sfida tra gli irpini e il Perugia e stabilito 7 minuti di recupero. La lunghezza dell'extra time (il punteggio era di 2-0 per la formazione campana) ha colto di sorpresa i tifosi presenti sugli spalti e ha spinto lo speaker dello stadio Partenio-Lombardi a usare l'arma dell'ironia annunciando che la gara si sarebbe prolungata per 12 minuti.



Il sarcasmo non è stato naturalmente gradito dal fischietto, che ha annotato tutto sul referto, e dopo questa multa nemmeno la società di Walter Taccone avrà apprezzato...

LE SCUSE DELL'AVELLINO