"Dimmi chi era Recoba": Enzo Palladini racconta tutto il Chino in 125 pagine

Uno dei sinistri più magici del Sudamerica, uno dei giocatori più amati (e criticati) dai tifosi dell'Inter, il pupillo di Massimo Moratti. Alvaro Recoba è stato questo e il contrario di questo, un calciatore unico per classe e individualità, figlio di un calcio fatto di campo per 90 minuti la settimana perché gli allenamenti, se proprio dovevano esserci, erano solo parentesi fastidiose in nome di un obiettivo più grande: stupire i portieri avversari.



Il Chino non può vantare una grossa bacheca, né di squadra né personale, ma anche per questo è fonte di storie imperdibili per ogni appassionato di calcio: dall'arrivo in Italia senza una lira in tasca all'esordio nerazzurro da pazzi contro il Brescia (con gustoso retroscena ricordato nella prefazione dell'ex compagno Massimo Paganin), dalla prima amichevole interista da addormentato (e toccò proprio a Moratti svegliarlo!) alle magie di Venezia fino alla chiusura di carriera a casa in Uruguay.



Questo e molto altro viene raccontato in "Dimmi chi era Recoba" scritto dal nostro Enzo Palladini e che contiene anche aneddoti non ancora svelati in Italia.



Un libro che cercherà di svelare la verità sul Chino: campionissimo o talento sprecato? O, forse, lascerà il giudizio in sospeso. Perché quello che conta è la magia di una figura incompresa e incomprensibile ma proprio per questo inarrivabile.

"Dimmi chi era Recoba" di Enzo Palladini (125 pagine)

Edizioni InContropiede, Collana Sudamericana (clicca qui per acquistare)