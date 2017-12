"Di Napoli, niente combine": ora vuole cancellare la squalifica

Ora Arturo Di Napoli vuole fare l'ultimo passo. Le motivazioni della sentenza di assoluzione del Gup di L'Aquila fanno chiarezza sulla vicenda che ha coinvolto l'ex d.s. del Savona nell'operazione Dirty Soccer e che l'ha portato alla squalifica per 4 anni da parte del Tribunale federale, poi ridotti a 3 anni e 6 mesi in appello.



"Nell'ambito delle indagini relative a talune cosche 'ndranghetiste - si legge nella sentenza del giudice Guendalina Buccella pronunciata lo scorso 12 ottobre - emergeva un'attività posta in essere da un'associazione criminale che, attraverso scommesse e accordi fraudolenti, condizionava e falsava i risultati di partite di calcio. In tale contesto venivano individuate una serie di partite oggetto di combine, tra cui L'Aquila-Savona, giocata il 23 novembre 2014 e terminata 1-0...".



Ebbene "le conversazioni telefoniche intercettate tra Ercole Di Nicola (allora d.s. dell'Aquila) e Arturo Di Napoli (all'epoca d.s. del Savona) rivelano l'esistenza di un debito maturato nei confronti del Di Napoli e quest'ultimo in più occasioni sollecita l'adempimento". In conversazioni tra Di Nicola e altri soggetti (Di Lauro e Ciardi), invece, "si parla seppur cripticamente del risultato della partita". Ecco perché il tribunale ha ritenuto che non vi fossero "elementi sufficienti per affermare che Di Nicola e Di Napoli si fossero accordati per condizionare l'esito della partita" e che il debito maturato riguardasse l'operazione "legata al calciatore Daniele Gizzi".



Così Di Napoli è stato assolto perché "il fatto non sussiste". Ma la sua partita non finisce qui, perché il suo legale Antonio Fazio sta pensando di chiedere la revisione della sentenza che ha portato alla squalifica nell'ambito del diritto sportivo. E reintegrare il suo assistito a pieno titolo nel mondo del calcio.