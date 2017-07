"Dani Alves ha un problema e io so qual è"

Qualche frecciata ai dirigenti del Barcellona, Dani Alves l'ha lanciata in passato. Il suo divorzio - come ha raccontato il giocatore stesso - fu burrascoso: "Negli ultimi tre anni figuravo sempre tra i partenti - disse a febbraio -, anche se la società non mi diceva nulla. Con me furono falsi e ingrati, non mi rispettarono. Mi offrirono il rinnovo solo dopo la squalifica dal mercato inflitta dalla Fifa. Solo allora firmai, ma con la clausola di potermene andare a costo zero. La dirigenza del Barça non sa trattare i suoi giocatori". Così fu, perché Dani Alves arrivò gratis alla Juve la scorsa estate, salvo lasciare anche i bianconeri tirando una stoccata a Marotta: "Con i soldi che gli ho fatto guadagnare può farsi qualche vacanza".



Josep Bartomeu, presidente del Barcellona, gli ha risposto così a distanza di tempo: "Dani Alves non aveva alcun problema con la nostra dirigenza. Lui e io sappiamo perfettamente quel era il suo problema, che è molto personale e non ha nulla a che fare con il calcio. È facile attaccare gratuitamente i dirigenti. Dani è molto divertente, ha uscite spiritose ma la sua è una questione personale che noi comprendiamo. Un problema di cui siamo a conoscenza il suo agente, lui e io".