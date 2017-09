"Cristiano Ronaldo offeso, Van Nistelrooy fu cacciato"

Tutta la verità sul Manchester United: il titolo non è esattamente questo, ma il contenuto del libro pubblicato da Alastair Campbell, ex capo della comunicazione di Tony Blair, ci si avvicina molto. Una delle rivelazioni più scioccanti è relativa a un episodio dell'estate del 2006 e riguarda ovviamente Cristiano Ronaldo.



Campbell racconta di aver incontrato Alex Ferguson nel giugno di quell'anno e il manager dei Red Devils era combattuto sul futuro di Ruud van Nistelrooy: l'attaccante olandese - secondo quanto gli aveva detto il suo assistente Carlos Queiroz - aveva "offeso" Cristiano Ronaldo dicendogli che in Queiroz aveva trovato un secondo padre dopo la morte del vero papà, affetto da alcolismo. CR7 si era risentito per quelle parole e Van Nistelrooy non si è mai scusato. "Devi mostrare rispetto" - gli disse Queiroz. "Qui nessuno rispetta nessuno", rispose l'olandese. Van Nistelrooy fu mandato via quell'estate.