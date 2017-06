"Cristiano Ronaldo di nuovo papà: nati due gemelli"

Cristiano Ronaldo è di nuovo papà: dal Portogallo arrivano conferme da più fonti anche se la notizia non è ancora ufficiale, il portoghese allarga la famiglia con due gemelli, un maschio e una femmina. Il bambino, chiamato Mateo, e la bambina, di nome Eva, sarebbero nati giovedì da una madre surrogata, secondo quanto riportato dalla tv portoghese SIC: "Un segreto che CR7 non ha ancora svelato al mondo".



Non si sa dove siano ora i bimbi e non ci sono ancora foto ma Cristiano Ronaldo junior (avuto nel 2010 e di cui il padre non ha mai rivelato la madre) avrà due nuovi fratellini. Per il fenomeno del Real Madrid il modo migliore per chiudere una stagione trionfale.