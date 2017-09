"Contro la mia patria non gioco". Hetemaj esentato dalla Nazionale

"Scusate, ma contro la mia gente non gioco". Perparim Hetemaj, centrocampista del Chievo nato in Kosovo e poi rifugiatosi in Finlandia nella cui nazionale gioca da anni, non scenderà in campo per sfidare il Paese che gli ha dato i natali.

Esattamente come già successo nell'agosto di un anno fa il giocatore, che sta trattando il proprio rinnovo con il club clivense, il prossimo 5 settembre guarderà la gara dalla tribuna. Hetemaj è stato convocato per le qualificazioni a Russia 2018, ma scenderà in campo soltanto sabato 2 contro l'Islanda. Il selezionatore della Finlandia, Markku Kanerva, ha deciso di esentarlo come fatto un anno fa dal suo predecessore Hans Backe.

Una questione di amor patrio. Hetemaj è nato in Kosovo e poi nel 1992, a soli 6 anni, si è trasferito a Helsinki assieme alla famiglia per sfuggire dalla guerra che stava devastando il suo Paese.

"Contro la mia patria non gioco", una situazione simile a quella vissuta da Granit Xhaka, che con una lunghissima lettera aperta a tutto il suo popolo ha ammesso come accettare la Svizzera, rifiutando il Kosovo, e l’attesa di una sua ufficializzazione, sia stata la decisione più difficile della sua vita. Al contrario Samir Ujkani, capitano e bandiera del Kosovo, nel marzo del 2014 ha deciso di abbandonare l’Albania per rispondere alla chiamata della sua nazionale.