"Conte parla il dialetto leccese in allenamento, Chelsea infastidito"

Piccola crepa nei rapporti tra Conte e il Chelsea. Secondo quanto riferisce il Times, il tecnico italiano e la società inglese avrebbero discusso per la scelta del nuovo vice allenatore dato che Holland, l'attuale numero 2, a fine stagione raggiungerà Southgate e la nazionale inglese.



"Conte sta cercando un vice italiano per la prossima stagione, e sta pensando a Pirlo che è stato visto di recente, e più volte, nei dintorni di Stamford Bridge" ha rivelato Ray Wilkins, ex giocatore ed ex vice allenatore del Chelsea, a TalkSport.



Il club inglese non gradirebbe questa soluzione anche perché nello staff di Conte ci sono già ben sette italiani e il tecnico sarebbe stato richiamato più volte perché in allenamento spesso parla in italiano e a volte anche in dialetto leccese. Da qui lo stop alla 'soluzione italiana': potrebbe essereil motivo di un eventualer divorzio e di un ritorno in Italia, magari sulla panchina dell'Inter?