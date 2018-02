"Conte, il Chelsea è in crisi per gli allenamenti troppo duri"

Chiamatelo Full Metal Conte. A Londra l'ex Ct da tempo è finito nell'occhio del ciclone per i suoi metodi di allenamento, troppo duri, per i big del Chelsea che hanno alzato la voce. A gettare altra benzina sul fuoco ci ha pensato la roccia difensiva della sua Juventus, Giorgio Chiellini, uno che tra bianconero e maglia azzurra ha sudato le tradizionali sette camice. Per gli inglesi il Chelsea sarebbe in crisi, viene da 2 sconfitte ed è quarto a 19 punti dal Manchester City, proprio a causa del duro sistema di lavoro di mister Conte. Un sistema che si può riassumere così: più sudi, più corri e in partita te ne accorgi. E guai a sgarrare con l'alimentazione.



Del resto nel decalogo Conte l'allenamento è la prima pietra dei successi per cui soprattutto lì serve alta intensità, con fondo e ripetute replicate sino allo sfinimento. E poi esercitazioni con punizione annessa: chi perde paga, tradotto ecco la serie di flessioni punitiva. In realtà si tratta di fine strategia per motivare il gruppo ad andare oltre la fatica. Metodo però che ha portato anche al sollevamento popolare: come ai tempi dell'Atalanta quando lo spogliatoio non digerì l'intansigenza filosofica e disciplinare di Conte, per questo allontanato.



In Inghilterra accusano: i numerosi infortuni al Chelsea sono figli di questi metodi duri. Qualcuno da Curtois a Cahiil sino a Morata e Fabregas, si è schierato a favore di Conte. Come Pirlo ai tempi della Juventus quando disse " mai sentita tanta forza nelle gambe". Domani Conte dopo tre giorni di riposo ritrova la truppa Blues. In vista c'è il West Bromwich Albion, con la fiducia a tempo che gli è stata concessa, vietato sbagliare per Full Metal Conte e piaccia o non piaccia il suo metodo.