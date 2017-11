"Ci hanno presi a sprangate"

Una giornata di festa, senza scuola, da passare su un campo di calcio a giocare: doveva andare così ed è andata così, fino a un certo punto. Poi, quando la partita tra Futura Monteroni ed Eurosport Academy è finita, è successo qualcosa, secondo la denuncia arrivata via Facebook dalla scuola calcio brindisina.



"Vogliamo denunciare un episodio di violenza e ferocia subito questa mattina a Monteroni - si legge sul profilo della società Eurosport Academy - doveva essere una partita di campionato Allievi regionali e invece si è trasformata in una giornata di terrore. Nonostante avessimo perso 2-1 la partita quattro giocatori della squadra avversaria, finita la partita, hanno pensato di seguire negli spogliatoi i nostri ragazzi e picchiarli con spranghe di ferro. Ma dove andremo a finire??? QUESTO NON È CALCIO!!!"



Secondo la ricostruzione della Gazzetta dello Sport, i calciatori picchiati sarebbero quattro, tutti all'ospedale: un setto nasale rotto, una ferita da taglio a una mano, la rottura di un dente e varie escoriazioni sono state le pesanti conseguenze riportate.