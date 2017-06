"Chiediamo scusa a tutti i cittadini italiani per il brutto incidente"

La Federcalcio albanese ha "duramente condannato questi atti che non hanno nulla di sportivo", secondo quanto è scritto in una nota diffusa a commento dei fatti accaduti allo stadio Renzo Barbera di Palermo durante la partita di calcio Italia-Albania. Un fitto lancio di petardi nella zona della curva sud, occupata da un gruppo di sostenitori albanesi, chiamato Illyrian Elite, ha portato alla sospensione della gara per alcuni minuti.



"Questi atti estremisti non hanno nessun legame con l'eccellente tifoseria albanese", si legge nel comunicato della Federcalcio che chiede "scusa alla squadra italiana, ai nostri colleghi, ai tifosi ed a tutti i cittadini italianI per il brutto incidente", sottolineando che "simili episodi isolati non potranno tuttavia mettere a rischio i rapporti di amicizia fra i nostri due popoli".



La Federcalcio albanese ha annunciato anche di aver deciso di "non offrire o distribuire più biglietti ai tifosi iscritti al gruppo Illyrian Elite", i quali saranno contemporaneamente espulsi anche dal gruppo Fan Club della federazione. "Il buon nome e l'onore degli albanesi vale più di qualsiasi altra cosa e nessuno potra' danneggiare l'immagine della nostra tifoseria", conclude la nota.