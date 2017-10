"Chelsea, Conte via a fine stagione"

"Antonio Conte lascerà il Chelsea a fine stagione". Non è la prima volta che lo scrivono, non sarà l'ultima. Se a dirlo, però, è l'autorevole Sunday Times, la probabilità che il fatto si verifichi davvero non deve essere così bassa. Dopo la sconfitta dei Blues nello scontro diretto col Manchester City, sono tornate le voci sul possibile addio del tecnico italiano.



La motivazione principale, secondo il Times, è il rapporto non ottimale con Roman Abramovich: il tecnico è rimasto deluso dal mercato, nonostante gli arrivi di Rüdiger, Morata, Bakayoko e in ultimo Zappacosta. Il magnate avrebbe consigliato in estate all'allenatore di puntare soprattutto sugli elementi del settore giovanile e con una Champions da giocare Conte non era d'accordo. Pochi giorni fa, tra l'altro, alla Rai Conte ha confessato di aver nostalgia dell'Italia, rivelando che prima o poi tornerà. Forse non passerà così tanto tempo.