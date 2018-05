"Chelsea, Conte sarà esonerato"

Qualche ora e sapremo la verità. Forse 24, forse un po' di più. "Antonio Conte sarà esonerato dal Chelsea". A dirlo è BeIn Sports, emittente qatariota che trasmette in tutto il mondo: sarebbe una decisione clamorosa considerando che il tecnico italiano ha appena vinto la FA Cup e che l'anno scorso conquistò la Premier al primo tentativo.



"Sono un vincitore seriale, l'ho dimostrato - ha detto Conte dopo aver battuto il Manchester United in finale - Non ho ascoltato nessuna proposta, intendo rispettare il contratto col Chelsea". A quanto pare, sarebbe Abramovich ad avere intenzioni e desideri diversi. Già a inizio anno la panchina di Conte è stata più volte in bilico dopo i risultati negativi che hanno fatto sprofondare subito i Blues lontano dal vertice.



Conte ha provato la grande rimonta in campionato, ma ha chiuso al quinto posto fallendo l'accesso in Champions e così la FA Cup potrebbe non bastare a salvarlo. Le divergenze sul mercato tra il club e l'allenatore potrebbero essere un altro motivo del possibile divorzio: di sicuro a Conte non mancano gli estimatori. Del resto, come ha detto lui, "è un vincitore seriale".